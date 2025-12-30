Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića

Blic pre 6 sati
Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića
Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog za hapšenje Čedomira Stojkovića On se sumnjiči za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, krivično delo iz člana 309 Zakonika Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Čedomira Stojkovića (43) zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od aprila 2022. godine do decembra 2025. godine različitim objavama na društvenim mrežama pozivao građane na
