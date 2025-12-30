Oblačno posle vedrog jutra, od minus devet do šest

U Srbiji će jutro biti vedro uz slab do umeren mraz, a naoblačenje će se potom sa severa proširiti ka jugu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kratkotrajni sneg se očekuje uglavnom u Banatu, na istoku zemlje i na planinama. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne jak. Najniža temperatura će biti od minus devet do nule, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. I u Beogradu će jutro biti vedro uz slab mraz, sa prolaznim naoblačenjem, a očekuje se i kratkotrajan sneg na Avali. Najniža temperatura biće od minus pet do dva, a najviša dnevna oko četiri stepena.
