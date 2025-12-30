Prevc trijumfovao na prvom takmičenju u Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice, njegov sunarodnik diskvalifikovan

Danas pre 9 minuta  |  Beta
Prevc trijumfovao na prvom takmičenju u Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice, njegov sunarodnik diskvalifikovan

Slovenački ski skakač, Domen Prevc pobedio je na prvom takmičenju 74.

Novogodišnje turneje Četiri skakaonice u nemačkom Oberstdorfu. Prevc je tako Sloveniji doneo prvi trijumf u Oberstdorfu na Novogodišnjoj turneji, a ujedno je upisao šestu pobedu u poslednjih sedam takmičenja Svetskog kupa. Ovaj 26-godišnji Slovenac slavio je skokovima od 141,5 i 140 metara, sa ukupno 316,7 poena, dok su drugo mesto inicijalno sa 299,2 poena podelili njegov sunarodnik Timi Zajc (skokovi od 133,5 i 138 metara) i prošlogodišnji pobednik Novogodišnje
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Istorija je ispisana! Domen Prevc ubedljivo slavio u Oberstdorfu!

Istorija je ispisana! Domen Prevc ubedljivo slavio u Oberstdorfu!

Kurir pre 24 sata
Bivši trener Zvezde i miljenik Delija preuzeo Željezničar

Bivši trener Zvezde i miljenik Delija preuzeo Željezničar

Telegraf pre 1 sat
Prevc slavio u Oberstdorfu - Slovenac ispisao istoriju "Četiri skakaonice"

Prevc slavio u Oberstdorfu - Slovenac ispisao istoriju "Četiri skakaonice"

Sportske.net pre 3 sata
Zajc ostao bez drugog mesta u Oberstdorfu, imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog

Zajc ostao bez drugog mesta u Oberstdorfu, imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog

Radio 021 pre 3 sata
Hoće li Partizan vratiti kapitena?

Hoće li Partizan vratiti kapitena?

Sputnik pre 3 sata
Slovenac Domen Prevc pobedom u Oberstdorfu otvorio turneju „Četiri skakaonice“

Slovenac Domen Prevc pobedom u Oberstdorfu otvorio turneju „Četiri skakaonice“

RTS pre 4 sati
Šok na „Turneji četiri skakaonice“: Slovenac diskvalifikovan, oduzeli mu mesto na podijumu

Šok na „Turneji četiri skakaonice“: Slovenac diskvalifikovan, oduzeli mu mesto na podijumu

Nova pre 3 sata

Ključne reči

SlovenijaNemačka

Sport, najnovije vesti »

Prevc trijumfovao na prvom takmičenju u Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice, njegov sunarodnik diskvalifikovan

Prevc trijumfovao na prvom takmičenju u Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice, njegov sunarodnik diskvalifikovan

Danas pre 9 minuta
(VIDEO) Džoel Bolomboj se vratio u Beograd

(VIDEO) Džoel Bolomboj se vratio u Beograd

Danas pre 9 minuta
Ivon Anderson napustila Zvezdu i pronašla novi klub

Ivon Anderson napustila Zvezdu i pronašla novi klub

Sportske.net pre 43 minuta
Željko Drčelić progovorio o ambicijama u Evroligi i Zvezdinom budžetu

Željko Drčelić progovorio o ambicijama u Evroligi i Zvezdinom budžetu

Danas pre 2 sata
Faraoni i Bafana u osmini finala, Milsonu ostaje nada, kraj za Zimbabve!

Faraoni i Bafana u osmini finala, Milsonu ostaje nada, kraj za Zimbabve!

Sportske.net pre 24 sata