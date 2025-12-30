Tramp ukazao da su SAD pogodile objekat vezan za brodove za koje se sumnja da prevoze drogu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je Amerika „pogodila“ objekat u Južnoj Americi, u vreme kada on sprovodi kampanju pritiska na Venecuelu, ali SAD nisu dale druge detalje o tom napadu.

Tramp je ovo rekao u improvizovanom radio intervjuu u petak u kome nije dao razjašenjnje, dok je danas rekao novinarima na Floridi da su SAD pogodile pristanište duž obale, ali nije rekao gde. Predsednik SAD, koji je u petak pozvao voditelja radija Džona Katsimatidisa tokom programa na radiju WABC, govorio je o američkim udarima na brodove koji navodno prevoze drogu u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, u kojima je od septembra u 29 udara ubijeno najmanje 105