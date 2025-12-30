Tramp ukazao da su SAD pogodile objekat vezan za brodove za koje se sumnja da prevoze drogu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Tramp ukazao da su SAD pogodile objekat vezan za brodove za koje se sumnja da prevoze drogu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je Amerika „pogodila“ objekat u Južnoj Americi, u vreme kada on sprovodi kampanju pritiska na Venecuelu, ali SAD nisu dale druge detalje o tom napadu.

Tramp je ovo rekao u improvizovanom radio intervjuu u petak u kome nije dao razjašenjnje, dok je danas rekao novinarima na Floridi da su SAD pogodile pristanište duž obale, ali nije rekao gde. Predsednik SAD, koji je u petak pozvao voditelja radija Džona Katsimatidisa tokom programa na radiju WABC, govorio je o američkim udarima na brodove koji navodno prevoze drogu u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, u kojima je od septembra u 29 udara ubijeno najmanje 105
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

Blic pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Radar pre 39 minuta
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 19 minuta
Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 4 minuta
"Samo tri stvari nas mogu spasiti" Glavni grad u srpskom komšiluku danima okovan čudnom maglom: "Štetna je po zdravlje!"

"Samo tri stvari nas mogu spasiti" Glavni grad u srpskom komšiluku danima okovan čudnom maglom: "Štetna je po zdravlje!"

Blic pre 39 minuta
(Mape) na Balkanu skoro 20, u Evropi temperatura pada u debeli minus! Šokantna prognoza evropskih meteorologa: "Brzo se kreće…

(Mape) na Balkanu skoro 20, u Evropi temperatura pada u debeli minus! Šokantna prognoza evropskih meteorologa: "Brzo se kreće, kontrast će biti ogroman"

Blic pre 19 minuta