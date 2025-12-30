Bonga najbolji u 12. kolu ABA lige

Euronews pre 49 minuta  |  Autor: Euronews
Bonga najbolji u 12. kolu ABA lige

Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Bonga je u pobedi Partizana protiv Splita (110:74) zabeležio 17 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i dve ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 18 minuta, a imao je indeks korisnosti 29. View this post on Instagram A post shared by AdmiralBet ABA League (@aba.liga) Najveći indeks korisnosti u 12. kolu regionalnog takmičenja zabeležio je košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić (52). Međutim, nagrada za najkorisnijeg igrača (MVP) pripala
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

FOTO Jokićev brat iskočio iz kože kad je video da Nikola pada: Pogledajte reakciju koja je krišom snimljena na tribinama

FOTO Jokićev brat iskočio iz kože kad je video da Nikola pada: Pogledajte reakciju koja je krišom snimljena na tribinama

Nova pre 25 minuta
Doktor objasnio dobar, ali i katastrofalan scenario oko povrede Nikole Jokića

Doktor objasnio dobar, ali i katastrofalan scenario oko povrede Nikole Jokića

Danas pre 50 minuta
Isak Bonga najkorisniji igrač (MVP) 12. kola ABA lige

Isak Bonga najkorisniji igrač (MVP) 12. kola ABA lige

RTS pre 40 minuta
Jokićev brat skočio i hteo da uđe na teren: Nije mogao da se smiri kada je video da se Nikola povredio

Jokićev brat skočio i hteo da uđe na teren: Nije mogao da se smiri kada je video da se Nikola povredio

Mondo pre 1 sat
Povredio Jokića, pa nasmejan davao intervju: Pogledajte čudno ponašanje košarkaša Denvera

Povredio Jokića, pa nasmejan davao intervju: Pogledajte čudno ponašanje košarkaša Denvera

Mondo pre 1 sat
NBA: Kavaj Lenard igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Braun najbolji na Istoku

NBA: Kavaj Lenard igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Braun najbolji na Istoku

RTS pre 50 minuta
"Mrzim ove situacije, Jokić je veličina"

"Mrzim ove situacije, Jokić je veličina"

B92 pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanSplitBorčaABA ligakk partizanmvp

Sport, najnovije vesti »

Oglasili se lekari: Evo šta kažu o težini povrede Nikole Jokića!

Oglasili se lekari: Evo šta kažu o težini povrede Nikole Jokića!

Hot sport pre 0 minuta
Kerkez razvalio Humsku: „U Partizanu nerealno lažu, treba im je*ati majku!“

Kerkez razvalio Humsku: „U Partizanu nerealno lažu, treba im je*ati majku!“

Hot sport pre 25 minuta
MVP je Isak Bonga

MVP je Isak Bonga

Sport klub pre 0 minuta
Slaviša Stojanović preuzeo ex-Yu velikana: Promenili sve u klubu, pa doveli bivšeg trenera Zvezde

Slaviša Stojanović preuzeo ex-Yu velikana: Promenili sve u klubu, pa doveli bivšeg trenera Zvezde

Mondo pre 15 minuta
Puzigaća na poziv Vojvodine preuzima Kabel?

Puzigaća na poziv Vojvodine preuzima Kabel?

Sportske.net pre 5 minuta