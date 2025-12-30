Snažna eksplozija u dvorištu Osvovne škole u Zagrebu, nema povređenih

Euronews pre 38 minuta  |  Autor: Tanjug
Snažna eksplozija uznemirila je noćas Zagrepčane.

Policija je dojavu dobila nešto pre 23 sata, a vatrogasci su intervenisali na igralištu Osnovne škole "Julij Klović". Povređenih nema. "Radilo se o pirotehničkoj napravi vezanoj za kanister. Do našeg dolaska goreo je kanister, koji smo ugasili. U intervenciji je učestvovalo jedno vatrogasno vozilo", izjavio je komandir Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba Siniša Jembrih. Eksplozija se dogodila na zagrebačkoj Trešnjevci, gde je, za sada, nepoznata osoba postavila
