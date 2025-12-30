Spoljnotrgovinska roba razmena Srbije u periodu januar-novembar 68,4 milijardi evra

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Spoljnotrgovinska roba razmena Srbije u periodu januar-novembar 68,4 milijardi evra

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije je u periodu januar-novembar 2025. iznosila 68.437,9 miliona evra (68,4 milijarde), što je bilo za 7,6 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Spoljnotrgovinska robna razmena je izraženo u dolarima iznosila u istom periodu 76.960,6 miliona dolara, što je bilo za 11,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrednosti od 34.096,1 miliona dolara, što čini povećanje od 11,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 42.864,5 miliona dolara, što je za 11,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.
