Obaveštenje o redu vožnje tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Nišu

Glas juga pre 1 sat
U sredu, 31. decembra 2025. godine, u periodu od 20:00 do 22:00 časa, vršiće se sukcesivno isključivanje autobusa na svim linijama javnog prevoza.

Putnici raspored isključenja za konkretnu liniju mogu pogledati na zvaničnom sajtu Direkcije: jgpnis.rs. Za dane 1., 2. i 7. januar 2026. godine primenjivaće se nedeljni red vožnje na svim linijama. Tokom zimskog raspusta, od 1. do 18. januara 2026. godine, na svim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza primenjivaće se letnji – redukovani red vožnje. Direkcija podseća da će od 1. do 18. januara 2026. godine, za vreme školskog raspusta, na svim linijama
Radno vreme pošta tokom nastupajućih praznika

