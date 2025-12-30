Četvoro saslušano, četvoro u bekstvu zbog masovne tuče u ringu

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru saslušalo je četiri osumnjičene osobe zbog učešća u tuči nakon kik-boks meča, dok je za još četiri predložilo izdavanje poternica jer su u bekstvu.

Zbog sumnje da su počinili nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu saslušani su F.K.(32), E.K. (32), E.R. (52) i I.H. (37). Više javno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda da im se odredi pritvor do 30 dana. Tužilaštvo je zatražilo i da se izdaju poternice za B.B. (28), A.H. (28), N.A. (33) i E.K. (28) jer su u bekstvu i protiv njih se vodi krivični postupak. U saopštenju Višeg tužilaštva se navodi da je u toku identifikacija ostalih učesnika o