Turska policija privela više od 350 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

Turska policija sprovela je danas široke racije protiv grupe Islamska država širom zemlje i privela 357 osumnjičenih, saopštio je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

Operacije su usledile dan nakon smrtonosnog sukoba u provinciji Jalova, gde su ubijena tri policajca i šest militanata ISIS-a, dok su osam policajaca i jedan noćni čuvar ranjeni tokom upada u kuću korišćenu kao skrovište, preneo je AP. Policija je racije protiv Islamske države sprovela u 21 provinciji, uključujući Istanbul, Ankaru i Jalovu, a neki su osumnjičeni da su povezani sa napadom na policiju u Jalovi, dok su drugi osumnjičeni da su planirali napade tokom