Turska policija privela više od 350 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Turska policija privela više od 350 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

Turska policija sprovela je danas široke racije protiv grupe Islamska država širom zemlje i privela 357 osumnjičenih, saopštio je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

Operacije su usledile dan nakon smrtonosnog sukoba u provinciji Jalova, gde su ubijena tri policajca i šest militanata ISIS-a, dok su osam policajaca i jedan noćni čuvar ranjeni tokom upada u kuću korišćenu kao skrovište, preneo je AP. Policija je racije protiv Islamske države sprovela u 21 provinciji, uključujući Istanbul, Ankaru i Jalovu, a neki su osumnjičeni da su povezani sa napadom na policiju u Jalovi, dok su drugi osumnjičeni da su planirali napade tokom
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Planirali napade za Novu godinu: Turska policija privela 357 osumnjičenih povezanih s ISIS-om nakon smrtonosnog sukoba u Jalovi…

Planirali napade za Novu godinu: Turska policija privela 357 osumnjičenih povezanih s ISIS-om nakon smrtonosnog sukoba u Jalovi

Blic pre 16 minuta
U Turskoj uhapšeno 357 osoba zbog veza s Islamskom državom! Akcija izvedena nakon što su u raciji protiv ISIS poginula tri…

U Turskoj uhapšeno 357 osoba zbog veza s Islamskom državom! Akcija izvedena nakon što su u raciji protiv ISIS poginula tri policajca

Kurir pre 16 minuta
Turska policija privela 357 osoba osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom

Turska policija privela 357 osoba osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom

Nova pre 1 sat
Turska policija privela 357 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

Turska policija privela 357 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

Euronews pre 1 sat
Turska policija privela 357 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

Turska policija privela 357 osumnjičenih u racijama protiv Islamske države

RTV pre 1 sat
Turska policija privela 357 osoba osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom

Turska policija privela 357 osoba osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom

N1 Info pre 1 sat
Policija na nogama: Racije širom države; Uhapšeno više od 350 ljudi FOTO

Policija na nogama: Racije širom države; Uhapšeno više od 350 ljudi FOTO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaTurskaIstanbulISISPolicijaIslamska drzavapucnjavaTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Ministarstvo odbrane Rusije: Aktiviran raketni sistem Orešnik, može da nosi nuklearno oružje

Ministarstvo odbrane Rusije: Aktiviran raketni sistem Orešnik, može da nosi nuklearno oružje

Nedeljnik pre 20 minuta
Kremlj: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju teroristički akt uperen protiv i Putina i Trampa

Kremlj: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju teroristički akt uperen protiv i Putina i Trampa

Sputnik pre 25 minuta
Novi detalji zločina kod Zadra: Otac ubio sina, pa sebe

Novi detalji zločina kod Zadra: Otac ubio sina, pa sebe

Nova pre 15 minuta
Ministarstvo odbrane Rusije: Aktiviran raketni sistem Orešnik, može da nosi nuklearno oružje

Ministarstvo odbrane Rusije: Aktiviran raketni sistem Orešnik, može da nosi nuklearno oružje

N1 Info pre 25 minuta
Džon Simpson: Sve miriše na svetski rat

Džon Simpson: Sve miriše na svetski rat

N1 Info pre 5 minuta