Vremenska prognoza za praznike: Kakvo nas vreme očekuje za Novu godinu i Božić

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu za kraj ove i početak naredne godine.

Prema prognozi RHMZ-a, do kraja godine vreme će uglavnom biti suvo, ponegde se očekuje i kratkotrajni sneg, dok će početak naredne godine obeležiti česta naoblačenja sa povremenim padavinama. U sredu, 31. decembra, biće uglavnom oblačno i osetno hladnije u svim delovima zemlje, dok se provejavanje slabog snega očekuje povremeno na planinama istočne Srbije. Temperature će se kretati od minus 10 do dva stepena, a u novogodišnjoj noći očekuje se slab i umeren mraz.