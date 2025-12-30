Vučić najavio dva glavna cilja za 2026, o studentima: Nisu skupili ni 7 odsto od broja potpisa koji su naveli

"Imamo dva cilja u 2026. godini - očuvanje mira i stabilnosti i drugi da to bude najbolja godina u istoriji Srbije vezano za ekonomiju.

U te dve tačke, u ta dva cilja, čini mi se da sve ono što smo radili i sve ono što ćemo da radimo, da sve to možemo da bukvalno usredsredimo i usmerimo kao ostvarenju ova dva cilja", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciju koja se održava u Kući eUprave. Vučić je rekao da je mu je ovo svakako pretposlednje, a moguće i "poslednje godišnje obraćanje kao predsednika republike". On je poručio da će Srbija, što se tiče politike, nastaviti