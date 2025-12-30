Dva glavna cilja Vučića u 2026: očuvanje mira i stabilnosti i da ekonomski bude najbolja u istoriji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su dva glavna cilja države u narednoj, 2026. godini očuvanje mira i stabilnosti i da to bude „najbolja godina u istoriji“ u ekonomskom smislu.

Vučić je na početku godišnjeg obraćanja javnosti rekao da će Srbija 2026. nastaviti politiku vojne neutralnosti, očuvanja mira u regionu, a na globalnom planu politiku poštovanja Povelje UN „ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i svih ostalih kriza širom sveta“. „Štitićemo bezbednost građana Srbije, čuvaćemo zemlju od potencijalnog agresora i činiti sve da ih odvratimo od napada na Srbiju“, kazao je predsednik.