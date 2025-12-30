Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Politika pre 46 minuta
Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

„Moramo zahtevati kraj banderovstva u Ukrajini“

Poljski desničarski političar Jakub Klimas zahteva je od ukrajinskih vlasti da uklone spomenike Stepanu Banderi kao uslov za nastavak poljske pomoći, javlja Telegram kanal publikacije „STRANA.ua“. „Stepan Bandera je kriminalac, ubica Poljaka, odgovoran za masakr u Volinju. Kada Poljska finansijski podržava Ukrajince u njihovom sukobu sa Rusijom , spomenici ovom kriminalcu i dalje stoje u Ukrajini , posebno ovde u Lavovu . Kao onaj iza mene. Ako želimo da budemo
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 11 minuta
Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 1 sat
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 1 sat
"Pregovori su daleko od završetka", poljski premijer poručio: "Zapad i Ukrajina moraju da ostanu ujedinjeni"

Blic pre 1 sat
Jedan od najvećih Putinovih protivnika poručio: Ako Rusija bude diktirala uslove mira, Zapad i Ukrajina su izgubili

Kurir pre 1 sat
Rusija čeka da Amerika prouči Putinovu inicijativu za START sporazum

Politika pre 1 sat
Lavrov: Inicijativa u Ukrajini je na strani ruske vojske

Politika pre 1 sat

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 11 minuta
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 11 minuta
Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Kurir pre 1 sat
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 1 sat
Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Politika pre 46 minuta