Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 11 minuta
Ministar zdravlja Muraško najavljuje početak proizvodnje i primenu terapijskih vakcina za jačanje odbrane organizma protiv tumora

Razvoj vakcine protiv raka teče po planu, melanom će biti prva bolest koja će biti lečena mRNK vakcinom, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško. „Sve ide po planu, kako je planirano i to nas čini veoma srećnim. Prvo što ću reći jeste da smo izgradili pogon za istraživački institut. Prva bolest za koju ćemo početi da proizvodimo ove lekove je melanom", rekao je za on televiziju Rusija 1, prenosi Interfaks. Prema njegovim rečima, sprovodi se niz
Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Politika pre 46 minuta
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 1 sat
Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 1 sat
"Pregovori su daleko od završetka", poljski premijer poručio: "Zapad i Ukrajina moraju da ostanu ujedinjeni"

Blic pre 1 sat
Jedan od najvećih Putinovih protivnika poručio: Ako Rusija bude diktirala uslove mira, Zapad i Ukrajina su izgubili

Kurir pre 1 sat
Rusija čeka da Amerika prouči Putinovu inicijativu za START sporazum

Politika pre 1 sat
Lavrov: Inicijativa u Ukrajini je na strani ruske vojske

Politika pre 1 sat

VakcinaRusija

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 11 minuta
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 11 minuta
Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Kurir pre 1 sat
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 1 sat
Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Politika pre 46 minuta