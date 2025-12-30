Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Ministar zdravlja Muraško najavljuje početak proizvodnje i primenu terapijskih vakcina za jačanje odbrane organizma protiv tumora

Razvoj vakcine protiv raka teče po planu, melanom će biti prva bolest koja će biti lečena mRNK vakcinom, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško. „Sve ide po planu, kako je planirano i to nas čini veoma srećnim. Prvo što ću reći jeste da smo izgradili pogon za istraživački institut. Prva bolest za koju ćemo početi da proizvodimo ove lekove je melanom", rekao je za on televiziju Rusija 1, prenosi Interfaks. Prema njegovim rečima, sprovodi se niz