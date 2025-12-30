Ako neko preti nasiljem, ono se već desilo

U poslednjih godinu dana života u Srbiji izloženost nasilju i pretnjama nasiljem je toliko česta i toliko intenzivna da smo svi pod ozbiljnim rizikom od traumatizacije i/ili ponovnog proživaljavanja ličnih i kolektivnih trauma

Nasilnik: Pazi šta ćeš sutra da objaviṣ̌. Novinar kome se preti: O čemu se radi? Nasilnik: Kažem ti, pazi šta ćeš sutra da objaviš. Nije bitno, upoznaćete me ako objaviš. Novinar kome se preti: Šta da objavim, već je sve štampano i gotovo, izlazi sutra. Nasilnik: Onda ćeš me upoznati. Novinar kome se preti je Vuk Cvijić, istraživački novinar nedeljnika Radar koji dugi niz godina istražuje korupciju i spregu aktuelne vlasti i organizovanog kriminala. Ova pretnja je