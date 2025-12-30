Manje veštačke, više prirodne inteligencije

U svom reagovanju ministar tvrdi da je BDP po stanovniku u Srbiji od 15.800 evra navodno programski cilj, odnosno projekcija za 2027, a javno je na jednom skupu doslovno rekao da je toliki danas, a isto to napisao je na svom fejsbuk profilu. Uzgred pogrešno je izračunao i da je u odnosu na 4.800 evra to kumulativni rast od 160, a ne 230 procenata

Do sada sam pročitao ukupno dva teksta autora Siniše Malog i, u neku ruku, veoma su slični. Od studenata sam naučio da je česta upotreba sintagmi pod navodnicima karakteristika primene veštačke inteligencije. Na primer, pod navodnicima se nalaze sintagme koje nisam upotrebio u odgovoru na moj autorski tekst, a opet su stavljeni navodnici – „razotkrivanje opsene“, „sve samo nominalno“, „u ozbiljnim analizama“, „samo posledica inflacije“, „ne osećaju nikakav