Na današnji dan, 30. decembar

Na današnji dan dogodilo se: 1691. Umro je engleski hemičar i fizičar Robert Bojl (Boyle) koji je prvi uočio razliku izmedju hemijskih elemenata i spojeva i postavio zakon o odnosu pritiska i zapremine. Izolovao je metil alkohol i aceton. 1803. Bivša francuska kolonija Luizijana koju je te iste godine francuski car Napoleon I prodao Amerikancima, ušla je u sastav SAD. Time je skoro udvostručena tadašnja teritorija SAD. 1864. Rodjen je srpski slikar Marko Murat,