Na današnji dan, 30. decembar

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 30. decembar

Danas je utorak, 30. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1460 - Ričard, vojvoda od Jorka, poginuo je, a njegova vojska uništena u bici kod Vejkfilda u Ratovima ruža. 1803 - Bivša francuska kolonija Luizijana, koju je francuski car Napoleon I prodao Amerikancima iste godine, postala je deo Sjedinjenih Država. Time je skoro udvostručena tadašnja teritoriju Sjedinjenih Država. 1853 - Sjedinjene Države kupuju oko 77.000 km² zemlje južno od reke Gila i zapadno od Rio Grandea od Meksika za 10 miliona dolara. 1886 - Nemačka i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan, 30. decembar

Na današnji dan, 30. decembar

N1 Info pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NemačkaMeksikoRioDolarFrancuska

Najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Putin me je obavestio o napadu na rezidenciju; Sibiga: Rusija traži lažno opravdanje za dalje napade

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Putin me je obavestio o napadu na rezidenciju; Sibiga: Rusija traži lažno opravdanje za dalje napade

RTV pre 40 minuta
Na današnji dan, 30. decembar

Na današnji dan, 30. decembar

N1 Info pre 44 minuta
Kolika je razlika u platama javnog i privatnog sektora u Srbiji danas

Kolika je razlika u platama javnog i privatnog sektora u Srbiji danas

Bloomberg Adria pre 45 minuta
Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Kamatica pre 14 minuta
Trumpovi udari na EU sankcijama i svojatanjem Grenlanda

Trumpovi udari na EU sankcijama i svojatanjem Grenlanda

Bloomberg Adria pre 45 minuta