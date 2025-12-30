Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo optužnicu za navodni ratni zločin u Račku

Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo je optužnicu, sa predlogom za suđenje u odsustvu, protiv 21 osobe za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ u selu Račak.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, O. S, R. M, K. J, G. R, Ž. T, B. J, M. L, R. M, D. Đ, B. M, D. J, M. Š, D. A, S. V, B. M, Z. S, M. J, G. P, D. N, Č. A. i Z. J, optuženi su za ubistvo 42 civila tokom operacije srpskih policijskih snaga 15. januara 1999. godine u selu Račak u opštini Štimlje. „Prema optužnici, u periodu 1998-1999. godine, okrivljeni su, u saizvršilaštvu, kao pripadnici Vojske bivše Jugoslavije, 243. mehanizovane brigade 3. armije, poznate