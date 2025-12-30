Zabrana prilaska zbog pretnje

Osnovni sud u Leskovcu je dana 30. decembra 2025. godine, doneo rešenje kojim je prema osumnjičenom M.M. iz Gornjeg Oraha, odredio meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa više lica.

Kako navode u sudu zabrana se odnosi na S.R. iz Babušnice, G.R. iz Gornjeg Oraha i J.R. iz Gornjeg oraha, kao i svedokom D.M. iz Gornjeg Oraha. Određeno je da će mera trajati sve dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja osumnjičenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, a osumnjičeni je upozoren da će se prema njemu primeniti i teža mera, odnosno mera pritvora, ukoliko prekrši izrečenu