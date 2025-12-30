Er Srbija oborila rekord star 36 godina: Više od 4,53 miliona putnika prevezeno tokom 2023. godine

Er Srbija je ostvarila istorijski uspeh, oborivši rekord koji je 1987. godine postavio nekadašnji JAT sa 4.531.000 prevezenih putnika, čime je još jednom potvrdila poziciju najbrže rastuće avio-kompanije u regionu, saopšteno je danas iz te kompanije.

Ovaj rezultat, ostvaren juče, 28. decembra, posebno dobija na značaju, imajući u vidu činjenicu da je JAT tada poslovao na mnogostruko većem tržištu. Kako je istaknuto, nakon skoro četiri decenije, Er Srbija, kao naslednica ove kompanije, ponosno ispisuje novo poglavlje u istoriji srpskog vazduhoplovstva, zasnovano na dugoročnoj viziji i održivom razvoju. Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je da je tokom ove godine Er Srbija zabeležila najveći obim