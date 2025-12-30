Evo gde i kada možete pratiti meč Valensija - Partizan: Crno-beli opet na ozbiljnom testu

Košarkaši Partizana će u 19. kolu Evrolige gostovati ekipi Valensije, a crno-beli se ne nalaze u dobrom trenutku.

Ne pamti se kada je tim iz Humske od povratka u najjače klupsko evropsko takmičenje bio ovako loš. Samo šest pobeda iz uvodnih 18 utakmica Partizanu je donelo tek 18. mesto, a sada će gostovati drugoplasiranoj Valensiji koja ima šest pobeda više u odnosu na crno-bele. Partizan je u prethodnom kolu rutinski izgubio od Makabija iz Tel Aviva u Beogradu. Bila je to prva utakmica koju je sa klupe vodio Đoan Penjaroja. U međuvremenu, crno-beli su ubedljivo savladali