Vlada donela važnu odluku, a tiče se žena i porodice

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz dokumenata, odluka i rešenja neophodnih za rad državnih organa i institucija, među kojima je i Odluka o produženju vremenskog perioda sprovođenja Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine, do 2027.

Ova izmena obuhvata reviziju pokazatelja, budući da se od usvajanja dokumenta došlo do novih podataka i boljih rešenja koja će na adekvatan način prezentovati rezultate u određenim oblastima, saopšteno je iz vlade. Predlog akcionog plana za 2026. godinu za sprovođenje ove strategije sadržaće sve mere i aktivnosti koje su neophodne za postizanje opšteg i posebnih ciljeva kao i detaljan prikaz, pojašnjenje i preciziranje svih pokazatelja. (Telegraf.rs/Tanjug)