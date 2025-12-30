Jokić je, izgleda, izbegao najgore!

Nikola Jokić povredio se na meču Denvera i Majamija, a prve prognoze su ohrabrujuće.

Kako prenosi “Meridian sport”, pozivajući se na izvore bliske Denveru, prvi pokazatelji govore da je u pitanju hiperekstenzija i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja. Istu informaciju nekoliko sati kasnije objavljuje “Mozzart sport”, koji dodaje da se očekuje pauza od oko mesec dana. Te informacije u skladu su sa prvim procenama lekara, koji su pretpostavili da se radi o “modrici” kosti, odnosno hiperekstenziji kolena. Istu povredu nedavno je doživeo Jokićev