Šuškavčević najkorisniji igrač 13. kola KLS-a

Zoom UE pre 12 sati
Šuškavčević najkorisniji igrač 13. kola KLS-a

UŽICE – Prvotimac Slobode, Milan Šuškavčević, proglašen je za najkorisnijeg igrača 13. kola Košarkaške lige Srbije. On je u pobedi užičkog tima nad Radničkim iz Kragujevca imao indeks korisnosti 45, uz dabl-dabl učinak od 28 poena i 14 skokova.

Crnogorski košarkaš prethodno je poneo ovu titulu u 10. kolu, a zvanje najkorisnijeg igrača kola tokom sezone jednom je pripalo i kapitenu Slobode, Đorđu Božiću. Sloboda je godinu završila na deobi 5. pozicije, sa učinkom od osam pobeda i pet poraza. (foto: Fejsbuk strana KK Sloboda)
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Pravila, pravila, da bi me udavila: Jokić može da ostane bez MVP-ija i pored monstruozne statistike!

Pravila, pravila, da bi me udavila: Jokić može da ostane bez MVP-ija i pored monstruozne statistike!

Hot sport pre 7 minuta
Nikola Jokić sigurno neće biti MVP: Čim je pao na parket, trka je završena

Nikola Jokić sigurno neće biti MVP: Čim je pao na parket, trka je završena

Mondo pre 1 sat
Loše vesti za Nikolu Jokića nakon povrede: Zbog ovog pravila najbolji srpski košarkaš će "propatiti"

Loše vesti za Nikolu Jokića nakon povrede: Zbog ovog pravila najbolji srpski košarkaš će "propatiti"

Telegraf pre 1 sat
Jokić je, izgleda, izbegao najgore!

Jokić je, izgleda, izbegao najgore!

Vesti online pre 2 sata
Niko nije bio bolji od Pantera u Evroligi ovog meseca

Niko nije bio bolji od Pantera u Evroligi ovog meseca

Nova pre 3 sata
Užas! Nikola Jokić ostaje bez MVP trofeja?

Užas! Nikola Jokić ostaje bez MVP trofeja?

Večernje novosti pre 2 sata
Nikola Jokić dobro prošao!

Nikola Jokić dobro prošao!

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaFacebookFejsbukKragujevacUžiceKls

Sport, najnovije vesti »

Kris Silva najbliži Fenerbahčeu?

Kris Silva najbliži Fenerbahčeu?

Danas pre 52 minuta
Tunis i Tanzanija u osmini finala Kupa afričkih nacija

Tunis i Tanzanija u osmini finala Kupa afričkih nacija

Danas pre 2 sata
Đani Infantino: U budućnosti moguća promena pravila o ofsajdu

Đani Infantino: U budućnosti moguća promena pravila o ofsajdu

Danas pre 3 sata
Poznat stepen povrede Nikole Jokića i koliko će pauzirati sa terena

Poznat stepen povrede Nikole Jokića i koliko će pauzirati sa terena

Danas pre 4 sati
Valensija preokrenula rezultat pred poslednju deonicu

Valensija preokrenula rezultat pred poslednju deonicu

RTS pre 7 minuta