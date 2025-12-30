Šuškavčević najkorisniji igrač 13. kola KLS-a

UŽICE – Prvotimac Slobode, Milan Šuškavčević, proglašen je za najkorisnijeg igrača 13. kola Košarkaške lige Srbije. On je u pobedi užičkog tima nad Radničkim iz Kragujevca imao indeks korisnosti 45, uz dabl-dabl učinak od 28 poena i 14 skokova.

Crnogorski košarkaš prethodno je poneo ovu titulu u 10. kolu, a zvanje najkorisnijeg igrača kola tokom sezone jednom je pripalo i kapitenu Slobode, Đorđu Božiću. Sloboda je godinu završila na deobi 5. pozicije, sa učinkom od osam pobeda i pet poraza. (foto: Fejsbuk strana KK Sloboda)