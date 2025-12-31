Volkswagen ID. Polo će prvo biti dostupan u skupljoj verziji, bazni model od 25.000 evra stiže kasnije

Auto blog pre 1 sat
Volkswagen ID. Polo će prvo biti dostupan u skupljoj verziji, bazni model od 25.000 evra stiže kasnije

Prema izvorima nemačkim medijima, kupci će moći da konfigurišu ID.

Polo od aprila 2026. Ali u početku će biti dostupna samo snažnija verzija od 155 kW/211 KS, opremljena većom nikl-mangan-kobalt baterijom od 52 kWh. Očekuje se da će ta verzija koštati blizu 30.000 evra ili više, u zavisnosti od opreme i regionalnih poreza. Razlog je snabdevanje baterijama. Pristupačna osnovna verzija od 85 kW/116 KS i varijanta srednjeg ranga od 99 kW/135 KS koriste jednostavniju i jeftiniju bateriju od 37 kWh koja nudi manji domet, ali po nižoj
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

VW Golf GTI – 50 godina istorije: Rođendan koji menja pravila igre

VW Golf GTI – 50 godina istorije: Rođendan koji menja pravila igre

Auto blog pre 1 dan
AGR Holding proizveo 50.000 vozila Tenet u bivšoj ruskoj fabrici Volkswagena

AGR Holding proizveo 50.000 vozila Tenet u bivšoj ruskoj fabrici Volkswagena

Auto blog pre 1 dan
Ovo su novi modeli koji stižu u prodajne salone 2026!

Ovo su novi modeli koji stižu u prodajne salone 2026!

B92 pre 1 dan
Nova klasa M1E: Renault prošao bolje od Stellantisa - kakvu ulogu ima proizvodnja u Srbiji

Nova klasa M1E: Renault prošao bolje od Stellantisa - kakvu ulogu ima proizvodnja u Srbiji

B92 pre 2 dana
Volkswagen Passat koji ne možete da vozite FOTO

Volkswagen Passat koji ne možete da vozite FOTO

B92 pre 5 dana
Volkswagen Passat ePro

Volkswagen Passat ePro

Auto blog pre 5 dana
Proizvodnja električnih vozila postaje sve jeftinija, Volkswagen smanjio troškove za 30 posto

Proizvodnja električnih vozila postaje sve jeftinija, Volkswagen smanjio troškove za 30 posto

Auto blog pre 6 dana

Ključne reči

PorezFolksvagenVolkswagen

Automobili, najnovije vesti »

Volkswagen ID. Polo će prvo biti dostupan u skupljoj verziji, bazni model od 25.000 evra stiže kasnije

Volkswagen ID. Polo će prvo biti dostupan u skupljoj verziji, bazni model od 25.000 evra stiže kasnije

Auto blog pre 1 sat
Sledeće godine dolazi potpuno nova baterija za električne automobile

Sledeće godine dolazi potpuno nova baterija za električne automobile

Auto blog pre 2 sata
Ovako bi mogao da izgleda novi Volvo V90

Ovako bi mogao da izgleda novi Volvo V90

Auto blog pre 1 dan
Toyota Mirai: Zašto proizvođača tuže vlasnici limuzine na vodonik

Toyota Mirai: Zašto proizvođača tuže vlasnici limuzine na vodonik

Auto blog pre 3 sata
Tužili Mitsubishi zbog "niskog krova" za milijardu dolara. Tužbu su dobili, ali...

Tužili Mitsubishi zbog "niskog krova" za milijardu dolara. Tužbu su dobili, ali...

Auto blog pre 4 sati