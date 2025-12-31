‘Kao u Oušnovih 11’: Opljačkana banka u Nemačkoj, ukradeno 30 miliona evra

BBC News pre 1 sat

U gluvo doba noći, nekoliko dana posle Božića, opljačkan je sef filijale banke u zapadnoj Nemačkoj, a prema rečima tamošnje policije, provala je bila filmska.

Koristeći veliku bušilicu, lopovi su provalili u sef, a potom, kako se procenjuje, ukrali 30 miliona evra u gotovini i drugim vrednim stvarima, saopštila je policija.

Provala je bila „veoma profesionalno izvedena“, izjavio je portparol policije agenciji Frans pres, uporedivši je sa holivudskim filmom o pljačkašima Oušnovih jedanaest (Ocean's 11), sa Džordžom Klunijem i Bredom Pitom u glavnim ulogama.

Tokom pljačke štedionice Šparkase (Sparkasse) u gradu Gelzenkirhenu, lopovi su otvorili više od 3.000 sefova sa novcem, zlatom i nakitom.

Policija je saopštila da je saznala za zločin kada se u ranim jutarnjim satima, 29. decembra, aktivirao protivpožarni alarm.

Lopovi su iskoristili „mirne božićne dane“ da opljačkaju zgradu u ulici Ninhofštrase u okrugu Bur.

Prve istrage ukazuju da su ušli u banku i pobegli preko obližnje parking garaže.

Za lopovima se traga.

Svedoci su prijavili da su videli nekoliko muškaraca kako nose velike torbe u garažu u noći između 27. i 28. decembra.

Na video snimcima se vidi kako crni Audi RS6 napušta garažu rano ujutru.

Rupa u podzemnoj prostoriji trezora otkrivena je kada se u ranim jutarnjim časovima 29. decembra oglasio protivpožarni alarm.

Banka je uspostavila telefonsku liniju za pomoć, a klijenti, čiji su novac i druge vrednosti ukradeni, zamoljeni su da joj se obrate za dodatne informacije.

Policija je obezbedila ulaz u filijalu 30. decembra kada se veliki broj klijenata okupio ispred banke tražeći informacije.

„Nisam mogao da spavam. Ne dobijamo nikakve informacije“, izjavio je jedan od prisutnih za nemački Velt, preneo je Rojters.

U banci mu je bila sva ušteđevina za stare dane, dodao je.

Filijala će ostati zatvorena, a iz banke ukazuju da su lopovi otvorili 95 odsto sefova klijenata i da je verovatno da je veliki broj njih ostao bez novca i drugih vrednosti.

Sadržaj svakog odeljka je osiguran do 10.300 evra, a klijentima se savetuje da provere da li imaju dodatno pokriće preko osiguravajućih kuća.

