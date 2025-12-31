Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Beta pre 1 sat

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u proteklih godinu dana bilo više povređenih policajaca nego što je bilo povređenih demonstranata na protestima.

"Namera učesnika svih neprijavljenih skupova je bila da se izazove reakcija policije. U prethodnih godinu dana u Srbiji je bilo oko 29.000 neprijavljenih skupova i oko 14.000 blokada. Policija nije nikog napala, već je bila napadnuta. U tom smislu policija je postupala profesionalno i sačuvala je stabilnost u veoma osetljivim okolnostima", kazao je Dačić za današnji "Blic".

Naveo je da izbori nisu rešenje samo posebi, i da treba proceniti da li će oni doprineti stabilnosti i smanjenju tenzija u društvu.

"Ja sam uvek protiv vanrednih izbora. Mi smo imali razne dogovore. imali smo zajedničkog predsedničkog kandidata, ali i samostalne poslaničke liste. Na lokalnim izborima, negde smo na koalicionim listama, negde samostalno. Zavisi kakva je procena, kako se više dobija, ali je uvek bilo da se konstituiše vlast zajednički", rekao je Dačić, koji je i predsednik Socijalističke partije Srbije.

Kazao je i da podaci potvrđuju da je stopa kriminala i ubistava u državi na najnižem nivou u poslednjih 25 godina, i da je rasvetljeno svih osam krivičnih dela teško ubistvo, izvršenih u ovoj godini.

(Beta, 31.12.2025)

Povezane vesti »

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Danas pre 1 sat
Dačić: U 2025. povređeno više policajaca nego demonstranata, uvek išli da izazovu reakciju pripadnika MUP-a

Dačić: U 2025. povređeno više policajaca nego demonstranata, uvek išli da izazovu reakciju pripadnika MUP-a

Radio 021 pre 1 sat
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

NIN pre 1 sat
Ivica Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Ivica Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Nova pre 1 sat
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Glas Zaječara pre 1 sat
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Radio sto plus pre 1 sat
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

Vučević: Ne postoji šansa da nam se u 2026. ponove scenariji iz 2025.

Vučević: Ne postoji šansa da nam se u 2026. ponove scenariji iz 2025.

RTV pre 51 minuta
Od zdravlja do mira Vučić otkrio šta su mu saradnici poželeli za Novu godinu, posle jedne želje lupio se po glavi (video)

Od zdravlja do mira Vučić otkrio šta su mu saradnici poželeli za Novu godinu, posle jedne želje lupio se po glavi (video)

Blic pre 51 minuta
Brnabić čestitala Novu godinu građanima: Da u 2026. zajedno gradimo stabilnije društvo

Brnabić čestitala Novu godinu građanima: Da u 2026. zajedno gradimo stabilnije društvo

Blic pre 6 minuta
Macut: Najveći zadatak po stupanju na mesto premijera - dijalog sa univerzitetskom zajednicom

Macut: Najveći zadatak po stupanju na mesto premijera - dijalog sa univerzitetskom zajednicom

NIN pre 31 minuta
Šta poslanici ZLF očkuju u 2026. godini?

Šta poslanici ZLF očkuju u 2026. godini?

Danas pre 11 minuta