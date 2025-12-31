Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

"Namera učesnika svih neprijavljenih skupova je bila da se izazove reakcija policije. U prethodnih godinu dana u Srbiji je bilo oko 29.000 neprijavljenih skupova i oko 14.000 blokada. Policija nije nikog napala, već je bila napadnuta. U tom smislu policija je postupala profesionalno i sačuvala je stabilnost u veoma osetljivim okolnostima", kazao je Dačić za današnji "Blic".

Naveo je da izbori nisu rešenje samo posebi, i da treba proceniti da li će oni doprineti stabilnosti i smanjenju tenzija u društvu.

"Ja sam uvek protiv vanrednih izbora. Mi smo imali razne dogovore. imali smo zajedničkog predsedničkog kandidata, ali i samostalne poslaničke liste. Na lokalnim izborima, negde smo na koalicionim listama, negde samostalno. Zavisi kakva je procena, kako se više dobija, ali je uvek bilo da se konstituiše vlast zajednički", rekao je Dačić, koji je i predsednik Socijalističke partije Srbije.

Kazao je i da podaci potvrđuju da je stopa kriminala i ubistava u državi na najnižem nivou u poslednjih 25 godina, i da je rasvetljeno svih osam krivičnih dela teško ubistvo, izvršenih u ovoj godini.