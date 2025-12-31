Godina velikih odluka - NIS, energija i šta još oblikuje ekonomsku 2026.

Godina pred nama mogla bi da bude jedna od najzahtevnijih za srpsku privredu u poslednjoj deceniji.

Iako se 2026. dočekuje uz relativno stabilne makroekonomske pokazatelje, nisku nezaposlenost i inflaciju koja se drži u okvirima cilja, ključna neizvesnost ostaje koncentrisana oko jednog pitanja – Naftne industrije Srbije (NIS). Upravo NIS, zajedno sa gasnim aranžmanom sa Rusijom, predstavljaju centralnu osu oko koje će se lomiti energetska sigurnost, fiskalna stabilnost i ukupni ekonomski tokovi u 2026. godini. Prema rečima autora Kvartalnog monitora i profesora