Danas pre 1 sat  |  FoNet
Generalštab bez zaštite – RGZ odbio žalbe stručnih organizacija
Slučaj „Generalštab“ je pred srpskim institucijama i dalje živ, a deset dana pre nego što je kompanija „Affinity Partners“ saopštila da se povlači iz projekta gradnje luksuznog kompleksa, Republički geodetski zavod (RGZ) odbio je 22 žalbe na rešenje kojim su izbrisane zabeležbe svojstva kulturnog dobra sa tog kompleksa, piše danas Insajder. I na ovakvu odluku RGZ podneta je nova žalba, kaže za Insajder Vladimir Džamić iz Sindikata Republičkog zavoda za zaštitu
Danas pre 3 sata
