SSP poziva Cvetanovića da podnese ostavku

Predsednica leskovačkog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić izjavila je danas da je pomoćnik gradonačelnika Leskovca Perica Gavrilović priznao krivična dela „pranje novca“ i „zloupotreba službenog položaja“, te da je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, zbog čega je gradonačelnika Gorana Cvetanovića pozvala da podnese ostavku. Jelena Spirić je navela da ga čak ni „režimsko“ pravosuđe nije moglo potpuno abolirati, što najbolje govori o razmerama