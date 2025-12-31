Vreme danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Danas pre 4 sati
Vreme danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije, a na planinama se očekuje slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, a sredinom dana i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -10 stepeni do -2, a najviša dnevna od -1 do dva stepena. U novogodišnjoj noći očekuje se sab i umeren mraz, a u delovima Vojvodina i slab sneg. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti osetno hladnije, pre podne pretežno sunčano, sa dolaskom oblaka tokom dana. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -7 stepeni do -4, a najviša
