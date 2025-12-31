Prvi dan 2026. u Novom Sadu vedar, a onda kreće "ludo" vreme: Prvo 12 stepeni i kiša, a onda sneg

Prvi dan 2026. godine u Novom Sadu će biti vedriji i malo topliji.

Minimalna temperatura biće -3, a maksimalna 7 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. U petak tmurno, kišovito, ali i toplije. Temperatura će biti od 1 do 12 stepeni. U subotu znatno hladnije i očekuje se sunežica. Temperatura će biti od 1 do 4 stepena. U nedelju sneg, a temperatura će biti od 0 do 3 stepena. I u ponedeljak je moguć sneg, dok će se temperatura kretati od -3 do 0 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 1. januar: Relativno povolјne
