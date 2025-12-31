Oglasio se Ražnatović: Otkrio detalje o Jokićevoj povredi i kako se Somborac oseća

Dnevnik pre 38 minuta
Oglasio se Ražnatović: Otkrio detalje o Jokićevoj povredi i kako se Somborac oseća

Košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović oglasio se povodom povrede Nikole Jokića.

Najbolji srpski košarkaš i igrač Denvera povredio je koleno i čeka ga pauza od najmanje mesec dana. Ražnatović je u razgovoru za "TV Arena sport" otkrio da je bio u kontaktu sa Jokićem nakon povrede i da prve informacije o stanju kolena ohrabruju, te da ne postoje ozbiljnija oštećenja. – Razmenili smo nekoliko poruka. Dobro je, jer nije u pitanju najteža povreda kolena. Nisu oštećeni ligamenti, već je reč o hiperekstenziji, i očekuje se da će relativno brzo moći da
Ključne reči

KošarkaDenverMiško Ražnatović

