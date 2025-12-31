Rad dežurnih službi i ambulanti tokom ptaznika

Od 01. do 02. januara 2026. godine dežuraju sledeće službe / ambulante: Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, ( Dr Emila Gavrila 25) 7-20h Služba opšte medicine sa preventivnim centrom i kućnim lečenjem: Služba za stomatološku zdravstvenu zaštititu Služba polivalentne patronaže – otpuste babinjara i ponovne posete. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, ( Dr Emila Gavrila 25) 7-20h Služba opšte medicine sa preventivnim centrom i kućnim lečenjem: