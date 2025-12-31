Danas počinje zimski raspust: Đaci u klupama 19. januara

VRANJE-LESKOVAC-NIŠ U osnovnim i srednjim školama u Srbiji danas počinje zimski raspust koji će trajati do 19. januara, kada se đaci vraćaju u školske klupe.

U Vojvodini je zimski raspust počeo 24. decembra, zbog proslave Božića građana koji ovaj hrišćanski praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, a drugo polugodište počinje devetog januara. U Vojvodini Badnje veče građani Rimokatoličkog obreda, Mađari, Slovaci, Hrvati, slave 24. decembra. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/26 učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust. (kraj) SK/LJS