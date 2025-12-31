Hladno i oblačno vreme u Srbiji na poslednji dan 2025. godine sa slabim snegom na planinama

Naslovi.ai pre 33 minuta

31. decembar donosi osetno hladnije vreme sa mrazom i slabim snežnim padavinama, naročito na planinama i u Vojvodini, uz jak vetar i temperature ispod nule.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje oblačno i osetno hladnije vreme u Srbiji 31. decembra, sa slabim snegom na planinama i u Vojvodini, dok će na severu pre podne biti pretežno sunčano. Temperatura će se kretati od -10 do +2 stepena, uz jak zapadni i severozapadni vetar sredinom dana. Danas RTS Newsmax Balkans

U novogodišnjoj noći očekuje se oblačno vreme sa slabim i umerenim mrazom, ponegde uz provejavanje slabog snega, naročito u Vojvodini i na jugu zemlje gde temperature mogu pasti do -7 stepeni. Lokalno će biti ledenih dana, naročito na planinama i jugu Srbije. Mondo Glas Zapadne Srbije Telegraf

U Beogradu će jutro biti hladno i pretežno sunčano, dok se tokom dana očekuje povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab do jak, što dodatno pojačava osećaj hladnoće. Vesti online NIN Serbian News Media