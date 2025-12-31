Hladno i oblačno vreme u Srbiji na poslednji dan 2025. godine sa slabim snegom na planinama

Naslovi.ai pre 33 minuta
Hladno i oblačno vreme u Srbiji na poslednji dan 2025. godine sa slabim snegom na planinama

31. decembar donosi osetno hladnije vreme sa mrazom i slabim snežnim padavinama, naročito na planinama i u Vojvodini, uz jak vetar i temperature ispod nule.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje oblačno i osetno hladnije vreme u Srbiji 31. decembra, sa slabim snegom na planinama i u Vojvodini, dok će na severu pre podne biti pretežno sunčano. Temperatura će se kretati od -10 do +2 stepena, uz jak zapadni i severozapadni vetar sredinom dana. Danas RTS Newsmax Balkans

U novogodišnjoj noći očekuje se oblačno vreme sa slabim i umerenim mrazom, ponegde uz provejavanje slabog snega, naročito u Vojvodini i na jugu zemlje gde temperature mogu pasti do -7 stepeni. Lokalno će biti ledenih dana, naročito na planinama i jugu Srbije. Mondo Glas Zapadne Srbije Telegraf

U Beogradu će jutro biti hladno i pretežno sunčano, dok se tokom dana očekuje povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab do jak, što dodatno pojačava osećaj hladnoće. Vesti online NIN Serbian News Media

Povezane vesti »

U novogodišnjoj noći i do minus 15! Evo gde! Prognoza do kraja nedelje kakvu niste očekivali

U novogodišnjoj noći i do minus 15! Evo gde! Prognoza do kraja nedelje kakvu niste očekivali

Telegraf pre 1 sat
Poslednji dan u godini donosi veoma hladno vreme

Poslednji dan u godini donosi veoma hladno vreme

Glas Zaječara pre 2 sata
U novogodišnjoj noći temperature do -7, a onda od 3. januara potpuni obrt: Evo kakvo će biti vreme do 15. januara

U novogodišnjoj noći temperature do -7, a onda od 3. januara potpuni obrt: Evo kakvo će biti vreme do 15. januara

Pravda pre 2 sata
Danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Serbian News Media pre 2 sata
Oglasio se i RHMZ o novogodišnjoj noći: Da li ste očekivali baš ovo?

Oglasio se i RHMZ o novogodišnjoj noći: Da li ste očekivali baš ovo?

Telegraf pre 2 sata
Danas hladno vreme: Kada stižu temperature i do 16 stepeni?

Danas hladno vreme: Kada stižu temperature i do 16 stepeni?

Danas pre 3 sata
Hladan završetak 2025. godine

Hladan završetak 2025. godine

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ćacilend u novogodišnjem ruhu: Bazar počeo sa radom

Ćacilend u novogodišnjem ruhu: Bazar počeo sa radom

N1 Info pre 46 minuta
Hladno i oblačno vreme u Srbiji na poslednji dan 2025. godine sa slabim snegom na planinama

Hladno i oblačno vreme u Srbiji na poslednji dan 2025. godine sa slabim snegom na planinama

Naslovi.ai pre 33 minuta
Mreža za izveštavanje o različitosti proglasila Dragana J. Vučićevića za „trola godine“

Mreža za izveštavanje o različitosti proglasila Dragana J. Vučićevića za „trola godine“

Cenzolovka pre 52 minuta
Novu godinu čestitali patrijarh, Maja Gojković, Ana Brnabić, Siniša Mali…

Novu godinu čestitali patrijarh, Maja Gojković, Ana Brnabić, Siniša Mali…

RTV pre 47 minuta
Šta smo najviše guglali u 2025: Veštačka inteligencija, Čarli Kirk i sport prednjače

Šta smo najviše guglali u 2025: Veštačka inteligencija, Čarli Kirk i sport prednjače

BBC News pre 47 minuta