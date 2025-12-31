Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom,očekuje se dobra vest za Srbiju

NIN pre 16 minuta  |  Tanjug
Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom,očekuje se dobra vest za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je važne razgovore sa Vašington, a uskoro se očekuje objavljivanje dobre vesti za Srbiju, saznaje Tanjug.

Predsednik Vučić je ranije danas čestitao građanima Novu godinu i poručio da će se Srbija u naredna 24 sata radovati, kako je naveo, fenomenalnim političkim vestima. „U narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima. Radili smo naporno. Zaslužili smo to. Živela Srbija“, napisao je Vučić na društvenoj mreži X. Поштовани грађани, срећна Нова година, а у наредних 24 сата, верујем да ћемо се радовати феноменалним политичким вестима.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić razgovarao sa Vašingtonom, dobre vesti za Srbiju

Vučić razgovarao sa Vašingtonom, dobre vesti za Srbiju

RTS pre 16 minuta
"Blic" saznaje: Vučić upravo obavio važne razgovore sa Vašingtonom

"Blic" saznaje: Vučić upravo obavio važne razgovore sa Vašingtonom

Blic pre 26 minuta
Čestitke povodom novogodišnjih praznika; Vučić: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

Čestitke povodom novogodišnjih praznika; Vučić: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

RTS pre 26 minuta
Euronews Srbija saznaje: Aleksandar Vučić obavio važne razgovore sa predstavnicima SAD-a

Euronews Srbija saznaje: Aleksandar Vučić obavio važne razgovore sa predstavnicima SAD-a

Euronews pre 26 minuta
Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom, očekuje se dobra vest za Srbiju

Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom, očekuje se dobra vest za Srbiju

RTK pre 11 minuta
Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom, očekuje se dobra vest za Srbiju

Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom, očekuje se dobra vest za Srbiju

Sputnik pre 11 minuta
(ANKETA) Kakve je to fenomenalne vesti Vučić najavio za prvi dan Nove godine

(ANKETA) Kakve je to fenomenalne vesti Vučić najavio za prvi dan Nove godine

N1 Info pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTanjugVašingtonPredsednik SrbijeNova godinasad

Politika, najnovije vesti »

Vučić razgovarao sa Vašingtonom, dobre vesti za Srbiju

Vučić razgovarao sa Vašingtonom, dobre vesti za Srbiju

RTS pre 16 minuta
Rodoljub Šabić odgovara na Vučićevu tvrdnju da su nezavisni članovi REM planirali da ugase Informer

Rodoljub Šabić odgovara na Vučićevu tvrdnju da su nezavisni članovi REM planirali da ugase Informer

Nova pre 11 minuta
"Blic" saznaje: Vučić upravo obavio važne razgovore sa Vašingtonom

"Blic" saznaje: Vučić upravo obavio važne razgovore sa Vašingtonom

Blic pre 26 minuta
Vučić objavio da je dobio još čestitki od stranih zvaničnika povodom praznika

Vučić objavio da je dobio još čestitki od stranih zvaničnika povodom praznika

Serbian News Media pre 6 minuta
Čestitke povodom novogodišnjih praznika; Vučić: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

Čestitke povodom novogodišnjih praznika; Vučić: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

RTS pre 26 minuta