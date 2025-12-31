Vučić obavio važne razgovore sa Vašingtonom, očekuje se dobra vest za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je važne razgovore sa Vašington, a uskoro se očekuje objavljivanje dobre vesti za Srbiju, saznaje Tanjug.

Predsednik Vučić je ranije danas čestitao građanima Novu godinu i poručio da će se Srbija u naredna 24 sata radovati, kako je naveo, fenomenalnim političkim vestima. „U narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima. Radili smo naporno. Zaslužili smo to. Živela Srbija“, napisao je Vučić na društvenoj mreži X. Поштовани грађани, срећна Нова година, а у наредних 24 сата, верујем да ћемо се радовати феноменалним политичким вестима.