Četiri mladića uhapšena u Nišu: Pali prilikom primopredaje marihuane

Nova pre 35 minuta  |  Autor: Jovan Mladenović
Četiri mladića uhapšena su u Nišu, kada je policija kod njih pronašla drogu. „Pripadnici policije u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A.

P. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, saopšteno je. Takođe, policija je uhapsila i A. T. (23) i L. A. (23) iz Niša, kao i N. S. (24) iz okoline ovog grada, osumnjičene da su počinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Pretresom stana i drugih prostorija koje A. P. koristi, policija je pronašla sedam paketa sa oko 1,8 kilograma materije za koju se
