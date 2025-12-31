Uhapšena tri mladića zbog razbojničke krađe i nanošenja telesnih povreda

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšena tri mladića zbog razbojničke krađe i nanošenja telesnih povreda

Policija u Novom Bečeju uhapsila je tri osobe iz okoline Bečeja zbog razbojničke krađe i nanošenja telesnih povreda, saopšteno je danas.

Uhapšeni su G.K. (25), A.K. (27) i E.K. (21) koji su osumnjičeni da su pre dva dana na jednom salašu napali muškarca (71) i uzeli mu mobilni telefon, novčanik sa dokumentima i novcem i ključeve od automobila, kojim su se odvezli u nepoznatom pravcu. Muškarac koji je opljačkan zadobio je lakše telesne povrede. Policija je pronašla automobil, telefon i novčanik a uhapšenima je određeno zadržavanje nakon kojeg će biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju.
