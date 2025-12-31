Vitkof: Predstavnici SAD razgovarali sa zvaničnicima Ukrajine i evropskih zemalja

Politika pre 3 sata
Vitkof: Predstavnici SAD razgovarali sa zvaničnicima Ukrajine i evropskih zemalja

„Fokusirali smo se na to kako da pomerimo razgovore napred na praktičan način u ime mirovnog procesa”

Savetnici američkog predsednika Donalda Trampa razgovarali su danas sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i savetnicima za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kako bi razmotrili naredne korake u okončanju rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof. "Fokusirali smo se na to kako da pomerimo razgovore napred na praktičan način u ime mirovnog procesa predsednika SAD Donalda Trampa, uključujući jačanje
Ključne reči

UkrajinaVelika BritanijaNemačkaDonald TrampFrancuska

