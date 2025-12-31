Više od mašina – Partnerstvo koje čuva likvidnost srpskih gazdinstava

Zemlja nikada ne laže, ali u 2025. godini, bila je surovo iskrena.

Dok je vreli letnji talas nemilosrdno uzimao danak prinosima kukuruza i soje, a globalne berze držale cene žitarica na bolno niskom nivou, srpski domaćin našao se na još jednoj istorijskoj raskrsnici. Pitanje više nije bilo samo kako preživeti sušu, već kako u eri skupog kapitala i klimatskog hazarda ostati konkurentan, precizan i, iznad svega, održiv. Predrag Aćimović i Vlastimir Filijović U takvim okolnostima, gde se svaki litar goriva i svaki kilogram bačenog