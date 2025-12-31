Kobre i ostali

Glavnu nagradu dobio je Andrej Hložan za fotografiju „Kobre“, nastalu u Novom Sadu u trenutku sukoba ove specijalne jedinice s demonstrantima

Dinamična godina ostala je zabeležena na fotografijama koje su neprestano zasipale novinske i društvene medije. Objektivi su hvatali emotivne, dramatične i komične trenutke, koji su govorili o svakodnevici ponekad i više od pisane reči. Tako žiriju 27. konkursa Press Photo Srbija nije bilo nimalo lako da od 500 pristiglih fotografija odabere najbolje. Ocenjujući radove na osnovu autorskog pristupa, dokumentarne vrednosti, etičnosti i društvene relevantnosti, žiri