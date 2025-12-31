Kobre i ostali

Radar pre 1 sat  |  Dragan Jovićević
Kobre i ostali

Glavnu nagradu dobio je Andrej Hložan za fotografiju „Kobre“, nastalu u Novom Sadu u trenutku sukoba ove specijalne jedinice s demonstrantima

Dinamična godina ostala je zabeležena na fotografijama koje su neprestano zasipale novinske i društvene medije. Objektivi su hvatali emotivne, dramatične i komične trenutke, koji su govorili o svakodnevici ponekad i više od pisane reči. Tako žiriju 27. konkursa Press Photo Srbija nije bilo nimalo lako da od 500 pristiglih fotografija odabere najbolje. Ocenjujući radove na osnovu autorskog pristupa, dokumentarne vrednosti, etičnosti i društvene relevantnosti, žiri
Blic pre 4 sati

Blic pre 4 sati
Blic pre 4 sati

Blic pre 4 sati
N1 Info pre 1 dan

N1 Info pre 1 dan
Dnevnik pre 1 dan

Dnevnik pre 1 dan
Kurir pre 4 sati

Kurir pre 4 sati
Blic pre 5 sati

Blic pre 5 sati
Blic pre 6 sati

Blic pre 6 sati

Radar pre 1 sat
Blic pre 1 sat

Blic pre 1 sat
Telegraf pre 55 minuta

Telegraf pre 55 minuta
Telegraf pre 40 minuta

Telegraf pre 40 minuta
Blic pre 2 sata

Blic pre 2 sata