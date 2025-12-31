Počinje zimski raspust, učenici u klupama od 19. januara

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji 31. decembar počinje zimski raspust, a drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Raspust u Vojvodini počeo 24. decembra.

Prvi nastavni dan, odnosno drugo polugodište počinje 19. januara 2026. godine. U Vojvodini raspust je počeo 24. decembra i trajaće do 9. januara 2026. godine. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.