Deda Mrazov muzički vremeplov, RTV1 u 21.30

NOVI SAD - Deda Mraz nas vodi na neobično muzičko putovanje kroz vreme. Kratki duhoviti skečevi gde Deda Mraz decu današnjice upoznaje sa nosačima muzike kroz vreme, uz ples iz tog perioda .

Četvrtak, 1. januar od 10.20 (repriza) Glavni junaci skečeva su: Deda Mraz — glavni lik, glasno, duhovito, voli da se hvali kako zna sve o muzici, Grinč — večito gunđalo, ali ne može da odoli ritmu, Lana — influenserka, stalno snima, priča u kameru, brine o lajkovima, Mara — TikTokerka, stalno pleše i traži savršene kadrove, Vuk — gejmer, nosi slušalice, sve mu je "previše old skul“ Ples uz muziku između skečeva izvodi plesni studio "Art Dans"