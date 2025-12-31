Počinje skijaška sezona na Staroj planini

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Počinje skijaška sezona na Staroj planini

STARA PLANINA - Skijaška sezona 2025/2026 u ski centru Stara planina počinje danas pošto su se u skladu sa vremenskim prilikama stekli uslovi za kvalitetnu pripremu ski staze broj 7, Jabučko ravnište.

U saopštenju Skijališta Srbije navodi se da će za sve skijaše i bordere raditi gondola Jabučko ravnište sa pripadajućom stazom 7 i poligon za početnike. Prvog dana ski sezone, skijanje će biti besplatno, a od četvrtka 1. januara 2026. godine pa sve dok u programu bude bila jedna staza i poligon za početnike važiće popust od 70 odsto na poludnevne i dnevne karte. Radno vreme će biti od 9 do 16 časova. Tokom čitave ski sezone 2025/2026, za ski karte kupljene preko
