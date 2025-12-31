NIS dobio licencu OFAK-a za nastavak rada do 23. januara

Sputnik pre 15 minuta
NIS dobio licencu OFAK-a za nastavak rada do 23. januara

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije, izjavila je danas da je kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) dobila licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23.januara.

„Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je NIS dobila licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara“', navela je ona društvenim mrežama. Kako je navela, ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi s radom. „Na čelu sa Vučićem, diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće. Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada“, dodala je ona. Pogledajte i:
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Đedović: NIS dobio licencu OFAK za nastavak rada do 23.januara

Đedović: NIS dobio licencu OFAK za nastavak rada do 23.januara

RTV pre 20 minuta
SAD produžile licencu za rad NIS-a

SAD produžile licencu za rad NIS-a

RTS pre 30 minuta
SAD produžile licencu za rad NIS-a do 23. januara

SAD produžile licencu za rad NIS-a do 23. januara

Euronews pre 20 minuta
RTS: SAD produžile licencu za rad NIS-a

RTS: SAD produžile licencu za rad NIS-a

N1 Info pre 30 minuta
Sjedinjene Države produžile licencu za rad Naftnoj industriji Srbije

Sjedinjene Države produžile licencu za rad Naftnoj industriji Srbije

Vreme pre 15 minuta
Sjajne vesti za kraj godine! NIS dobio licencu od OFAK-a: Evo šta to znači

Sjajne vesti za kraj godine! NIS dobio licencu od OFAK-a: Evo šta to znači

Blic pre 20 minuta
Rafinerija u Pančevu nastavlja s radom! Ministarka Đedović Handanović saopštila sjajnu vest: NIS dobio licencu američkog…

Rafinerija u Pančevu nastavlja s radom! Ministarka Đedović Handanović saopštila sjajnu vest: NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara

Kurir pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoekonomijaDubravka Đedović

Politika, najnovije vesti »

Matović: Pun sam nade i optimizma po prvi put u životu

Matović: Pun sam nade i optimizma po prvi put u životu

Danas pre 10 minuta
Đedović: NIS dobio licencu OFAK za nastavak rada do 23.januara

Đedović: NIS dobio licencu OFAK za nastavak rada do 23.januara

RTV pre 20 minuta
SAD produžile licencu za rad NIS-a do 23. januara

SAD produžile licencu za rad NIS-a do 23. januara

Euronews pre 20 minuta
SAD produžile licencu za rad NIS-a

SAD produžile licencu za rad NIS-a

RTS pre 30 minuta
RTS: SAD produžile licencu za rad NIS-a

RTS: SAD produžile licencu za rad NIS-a

N1 Info pre 30 minuta