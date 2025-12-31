NIS dobio licencu OFAK-a za nastavak rada do 23. januara

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije, izjavila je danas da je kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) dobila licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23.januara.

„Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je NIS dobila licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara“', navela je ona društvenim mrežama. Kako je navela, ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi s radom. „Na čelu sa Vučićem, diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće. Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada“, dodala je ona. Pogledajte i: