Fila slavila na 1,7 sekundi do kraja: Ruki trojkom u produžetku srušio Memfis

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Fila slavila na 1,7 sekundi do kraja: Ruki trojkom u produžetku srušio Memfis

Košarkaši Filadelfije savladali su Memfis Grizlije rezultatom 139:136, posle produžetka, u izuzetno uzbudljivom meču odigranom u noći između utorka i srede.

Junak pobede bio je Vi Džej Edžkomb, koji je postigao 25 poena, a ključni trenutak desio se 1,7 sekundi pre kraja produžetka, kada je pogodio trojku sa gotovo osam metara i doneo trijumf domaćem timu. Tim šutom Filadelfija je prekinula niz od tri uzastopna poraza. Iako su Tajris Meksi i Džoel Embid bili najefikasniji u redovima Siksersa sa po 34 poena, Edžkomb je preuzeo odgovornost u završnici. Uprkos problemima sa ličnim greškama u prvom poluvremenu, mladi bek je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Lebron "tanak" na proslavi rođendana, sjajni Nurkić, a koliko je ozbiljna povreda Dončića?

Lebron "tanak" na proslavi rođendana, sjajni Nurkić, a koliko je ozbiljna povreda Dončića?

Sportske.net pre 29 minuta
Filadelfija nadigrala Memfis a Boston Jutu na gostovanju, Klipersi deklasirali Sakramento

Filadelfija nadigrala Memfis a Boston Jutu na gostovanju, Klipersi deklasirali Sakramento

RTS pre 24 minuta
Pobede Filadelfije, Bostona, Detroita i Klipersa u NBA ligi

Pobede Filadelfije, Bostona, Detroita i Klipersa u NBA ligi

Radio sto plus pre 24 minuta
Lejkersi razneti na svom terenu, ne pomaže ni Dončić sa 30 poena

Lejkersi razneti na svom terenu, ne pomaže ni Dončić sa 30 poena

Nova pre 19 minuta
Glavobolje za Lebrona Džejmsa i Lejkerse: "Kralj" i njegov tim doživeli debakl na njegov 41. rođendan!

Glavobolje za Lebrona Džejmsa i Lejkerse: "Kralj" i njegov tim doživeli debakl na njegov 41. rođendan!

Večernje novosti pre 19 minuta
(VIDEO) Žalgiris režirao veliko iznenađenje u Evroligi, pobede Monaka i Asvela

(VIDEO) Žalgiris režirao veliko iznenađenje u Evroligi, pobede Monaka i Asvela

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Lebron "tanak" na proslavi rođendana, sjajni Nurkić, a koliko je ozbiljna povreda Dončića?

Lebron "tanak" na proslavi rođendana, sjajni Nurkić, a koliko je ozbiljna povreda Dončića?

Sportske.net pre 29 minuta
Filadelfija nadigrala Memfis a Boston Jutu na gostovanju, Klipersi deklasirali Sakramento

Filadelfija nadigrala Memfis a Boston Jutu na gostovanju, Klipersi deklasirali Sakramento

RTS pre 24 minuta
Ono kad u jednoj utakmici osvojiš 50 odsto dosadašnjih bodova – i to na Old Trafordu: Slika i prilika propasti Mančestera!

Ono kad u jednoj utakmici osvojiš 50 odsto dosadašnjih bodova – i to na Old Trafordu: Slika i prilika propasti Mančestera!

Hot sport pre 4 minuta
Partizan zaličio na tim, ali ga Vašington i sudije ugasili: Evo kako su crno-beli poraženi mnogo ubedljivije nego što…

Partizan zaličio na tim, ali ga Vašington i sudije ugasili: Evo kako su crno-beli poraženi mnogo ubedljivije nego što zaslužuju!

Hot sport pre 34 minuta
Jovan Milošević mora da se javi na pripreme Štutgarta, Partizan želi da zadrži mladog Čačanina

Jovan Milošević mora da se javi na pripreme Štutgarta, Partizan želi da zadrži mladog Čačanina

Morava info pre 34 minuta