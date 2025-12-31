Fila slavila na 1,7 sekundi do kraja: Ruki trojkom u produžetku srušio Memfis

Košarkaši Filadelfije savladali su Memfis Grizlije rezultatom 139:136, posle produžetka, u izuzetno uzbudljivom meču odigranom u noći između utorka i srede.

Junak pobede bio je Vi Džej Edžkomb, koji je postigao 25 poena, a ključni trenutak desio se 1,7 sekundi pre kraja produžetka, kada je pogodio trojku sa gotovo osam metara i doneo trijumf domaćem timu. Tim šutom Filadelfija je prekinula niz od tri uzastopna poraza. Iako su Tajris Meksi i Džoel Embid bili najefikasniji u redovima Siksersa sa po 34 poena, Edžkomb je preuzeo odgovornost u završnici. Uprkos problemima sa ličnim greškama u prvom poluvremenu, mladi bek je