U fotografijama: Nova godina širom sveta
Od spektakularnih vatrometa do skokova u ledenu vodu, nova 2026. godina dočekana širom sveta.
Nova 2026. godina dočekana je širom sveta, uz brojne želje za mirom i sigurnošću.
Ostrvo Kiritimati - atol u udaljenoj pacifičkoj naciji Kiribati - prvo jje mesto koje je ušlo u 2026. godinu. Jedan turista nam je rekao da je dočekao „na plaži bez satelita, bez znakova ljudskog života, u potpunom mraku i sa bezbroj rakova“.
Hiljade vatrometa osvetljavali su londonsko nebo, a u Njujorku je tradicionalno lopta spuštena na Tajms skveru usred konfeta i uzvika okupljenih.
Nebo iznad Sidnejske opere i mosta ukrašeno čuvenim vatrometom.
U Sidneju je proslava obeležena sećanjem na 15 žrtava napada na plaži Bondi 14. decembra.
U 23 sata po lokalnom vremenu, sidnejska luka je na minut zatihnula, a hiljade ljudi podignlo upaljene sveće su držale svetla u znak sećanja na žrtve.
Raznobojni vatrometi obasjali su nebo iznad Singapura.
I na Filipinima je nebo obasjano vatrometima.
Hiljade ljudi je dočekalo Novu godinu u Bangkoku, na Tajlandu
U Dubaiju su ljudi gledali vatromet sa najviše zgrade na svetu, Burdž Kalife, nakon predstave sa svetlosnim prikazima, muzikom i vodenim mlazevima.
Laserska svetla zamenila su vatromet u centru Seula.
Ulične proslave u Dablinu dugovečna su tradicija u Irskoj.
I u drugim delovima sveta, dolazeća Nova godina obeležena je u duhu lokalnih tradicija.
Na nudističkoj plaži u Kap d'Agdu, u južnoj Francuskoj, obučeni i nagi kupači su tradicionalnim kupanjem u moru obeležili proslavu Nove godine.
Plivači u Kopenhagenu, u Danskoj, takođe su se hrabro okušali u hladnoj vodi.
Tradicija u Holandiji - ispaljivanje vodenih kugli iz kanistera za mleko.
U Osaki, u Japanu, mlade žene obučene u tradicionalne kimone učestvovale su u šintoističkoj ritualnoj povorci povodom kraja godine u Sumijoši Taiši, jednom od najstarijih šintoističkih svetinja u Japanu.
Maskirani trkači na ledenom decembarskom vazduhu u Krakovu, u Poljskoj, na tradicionalnoj novogodišnjoj trci u Starom gradu.
Odrasli i deca izveli su tradicionalni ples kako bi 'oslobodili' sunce 2025. godine i dočekali ga u 2026. u Denpasaru, na Baliju, u Indoneziji.
