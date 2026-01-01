BBC vesti na srpskom

U fotografijama: Nova godina širom sveta

Od spektakularnih vatrometa do skokova u ledenu vodu, nova 2026. godina dočekana širom sveta.

BBC News pre 38 minuta  |  Metju Taker; Lusi Talavera
Vatrometi osvetlili nebo nad lukom u Sidneju
AFP via Getty Images
Vatrometi osvetlili nebo nad lukom u Sidneju

Nova 2026. godina dočekana je širom sveta, uz brojne želje za mirom i sigurnošću.

Ostrvo Kiritimati - atol u udaljenoj pacifičkoj naciji Kiribati - prvo jje mesto koje je ušlo u 2026. godinu. Jedan turista nam je rekao da je dočekao „na plaži bez satelita, bez znakova ljudskog života, u potpunom mraku i sa bezbroj rakova“.

Hiljade vatrometa osvetljavali su londonsko nebo, a u Njujorku je tradicionalno lopta spuštena na Tajms skveru usred konfeta i uzvika okupljenih.

Tajms skver, Njujork, prvi minuti 2026.
Kylie Cooper/Reuters
Tajms skver, Njujork, prvi minuti 2026.
Odlazeći gradonačelnik Njujorka Erik Adams
Getty Images
Odlazeći gradonačelnik Njujorka Erik Adams
Nezapamćeni vatromet u Rio de Žanieru zaoko 2,5 miliona ljudi koji su se okupili u nadi da će oboriti svetski rekord za najbrojnije novogodišnje slavlje
Tita Barros/Reuters
Nezapamćeni vatromet u Rio de Žanieru zaoko 2,5 miliona ljudi koji su se okupili u nadi da će oboriti svetski rekord za najbrojnije novogodišnje slavlje
Pogled na čuvenu plažu Kopakabana u Rio de Žaneiru
Getty Images
Pogled na čuvenu plažu Kopakabana u Rio de Žaneiru
Spektakularni vatromet u Londonu
EPA
Spektakularni vatromet u Londonu
Čuveno Londonsko Oko osvetljeno vatrometima
PA Media
Čuveno Londonsko Oko osvetljeno vatrometima
Zamak u Edinburgu osvetljen vatrometom
PA Media
Zamak u Edinburgu osvetljen vatrometom
Vatrometima osvetljena Bradenburška kapija u Berlinu.
EPA
Vatrometima osvetljena Bradenburška kapija u Berlinu
Hiljade ljudi na Jelisejskim poljima u Parizu
EPA
Hiljade ljudi na Jelisejskim poljima u Parizu
Okland
Shutterstock
Okland
Okland
Shutterstock
Okland

Nebo iznad Sidnejske opere i mosta ukrašeno čuvenim vatrometom.

Nebo iznad Sidnejske opere i mosta ukrašeno čuvenim vatrometom.
AFP via Getty Images
Sidnej
Sidnej
Getty Images
Sidnej

U Sidneju je proslava obeležena sećanjem na 15 žrtava napada na plaži Bondi 14. decembra.

U 23 sata po lokalnom vremenu, sidnejska luka je na minut zatihnula, a hiljade ljudi podignlo upaljene sveće su držale svetla u znak sećanja na žrtve.

Poruka Mir i jedinstvo na mostu u Sidneju
AFP via Getty Images
Poruka Mir i jedinstvo na mostu u Sidneju
Odata je pošta žrtvama napada u Sidneju
EPA
Odata je pošta žrtvama napada u Sidneju
Sidnej
Getty Images
Sidnej

Raznobojni vatrometi obasjali su nebo iznad Singapura.

Singapur
Getty Images
Singapur

I na Filipinima je nebo obasjano vatrometima.

Manila
Getty Images
Manila

Hiljade ljudi je dočekalo Novu godinu u Bangkoku, na Tajlandu

Bangkok, Tajland
Getty Images
Bangkok

U Dubaiju su ljudi gledali vatromet sa najviše zgrade na svetu, Burdž Kalife, nakon predstave sa svetlosnim prikazima, muzikom i vodenim mlazevima.

Dubai
Reuters
Dubai
Hong Kong
AFP via Getty Images
Hong Kong
Kineski zid
Getty Images
Kineski zid

Laserska svetla zamenila su vatromet u centru Seula.

Seul
AFP via Getty Images
Seul
Južna Koreja
EPA
Južna Koreja

Ulične proslave u Dablinu dugovečna su tradicija u Irskoj.

Dablin
PA Media
Dablin

I u drugim delovima sveta, dolazeća Nova godina obeležena je u duhu lokalnih tradicija.

Na nudističkoj plaži u Kap d'Agdu, u južnoj Francuskoj, obučeni i nagi kupači su tradicionalnim kupanjem u moru obeležili proslavu Nove godine.

Francuska
AFP via Getty Images
Francuska

Plivači u Kopenhagenu, u Danskoj, takođe su se hrabro okušali u hladnoj vodi.

Skokovi u ledenu vodu
Getty Images
Skokovi u ledenu vodu

Tradicija u Holandiji - ispaljivanje vodenih kugli iz kanistera za mleko.

Holandija
Shutterstock
Holandija

U Osaki, u Japanu, mlade žene obučene u tradicionalne kimone učestvovale su u šintoističkoj ritualnoj povorci povodom kraja godine u Sumijoši Taiši, jednom od najstarijih šintoističkih svetinja u Japanu.

Japan
AFP via Getty Images
Japan

Maskirani trkači na ledenom decembarskom vazduhu u Krakovu, u Poljskoj, na tradicionalnoj novogodišnjoj trci u Starom gradu.

Krakov
Getty Images
Krakov
Krakov, Poljska
Getty Images
Krakov

Odrasli i deca izveli su tradicionalni ples kako bi 'oslobodili' sunce 2025. godine i dočekali ga u 2026. u Denpasaru, na Baliju, u Indoneziji.

Bali
AFP via Getty Images
Bali
Bali
AFP via Getty Images
Bali

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.01.2026)

BBC News
Desetine ljudi stradalo u požaru u ski centru u Švajcarskoj

Desetine ljudi stradalo u požaru u ski centru u Švajcarskoj

BBC News pre 13 minuta
Kad ljudi lete: Magija novogodišnje Turneje četiri skakaonice

Kad ljudi lete: Magija novogodišnje Turneje četiri skakaonice

BBC News pre 33 minuta
Šta nas čeka u 2026. na Balkanu, u svetu i na nebu

Šta nas čeka u 2026. na Balkanu, u svetu i na nebu

BBC News pre 1 sat
'Izveštavao sam o 40 ratova, ali nikad nije bilo kao 2025.'

'Izveštavao sam o 40 ratova, ali nikad nije bilo kao 2025.'

BBC News pre 1 sat
Mediji: NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara; Nema potvrde iz Vašingtona

Mediji: NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara; Nema potvrde iz Vašingtona

BBC News pre 16 sati
BBC News

Povezane vesti »

U fotografijama: Nova godina širom sveta

U fotografijama: Nova godina širom sveta

Danas pre 33 minuta
U fotografijama: Nova godina širom sveta

U fotografijama: Nova godina širom sveta

Danas pre 33 minuta
U fotografijama: Nova godina širom sveta

U fotografijama: Nova godina širom sveta

Južne vesti pre 32 minuta
U fotografijama: Nova godina širom sveta

U fotografijama: Nova godina širom sveta

NIN pre 32 minuta
U fotografijama: Nova godina širom sveta

U fotografijama: Nova godina širom sveta

Radio 021 pre 33 minuta
Kako su zemlje širom sveta dočekale 2026. godinu

Kako su zemlje širom sveta dočekale 2026. godinu

N1 Info pre 3 sata
(VIDEO, FOTO) Tramp gala: Kako je u svetu dočekana Nova 2026.godina?

(VIDEO, FOTO) Tramp gala: Kako je u svetu dočekana Nova 2026.godina?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkNova godina

Društvo, najnovije vesti »

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

N1 Info pre 17 minuta
Praznična i post praznična depresija - zašto se javljaju i kako ih prevazići

Praznična i post praznična depresija - zašto se javljaju i kako ih prevazići

RTV pre 3 minuta
Bugarska ulazi u evrozonu posle trnovitog puta ka novoj valuti

Bugarska ulazi u evrozonu posle trnovitog puta ka novoj valuti

N1 Info pre 17 minuta
(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju…

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju ledenih -1!

Blic pre 13 minuta
Najmanje dvoje mladih poginulo u Nemačkoj zbog pirotehnike: Raste broj osakaćene dece

Najmanje dvoje mladih poginulo u Nemačkoj zbog pirotehnike: Raste broj osakaćene dece

N1 Info pre 8 minuta