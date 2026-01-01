U fotografijama: Nova godina širom sveta

BBC News pre 38 minuta | Metju Taker; Lusi Talavera

AFP via Getty Images Vatrometi osvetlili nebo nad lukom u Sidneju

Nova 2026. godina dočekana je širom sveta, uz brojne želje za mirom i sigurnošću.

Ostrvo Kiritimati - atol u udaljenoj pacifičkoj naciji Kiribati - prvo jje mesto koje je ušlo u 2026. godinu. Jedan turista nam je rekao da je dočekao „na plaži bez satelita, bez znakova ljudskog života, u potpunom mraku i sa bezbroj rakova“.

Hiljade vatrometa osvetljavali su londonsko nebo, a u Njujorku je tradicionalno lopta spuštena na Tajms skveru usred konfeta i uzvika okupljenih.

Kylie Cooper/Reuters Tajms skver, Njujork, prvi minuti 2026.

Getty Images Odlazeći gradonačelnik Njujorka Erik Adams

Tita Barros/Reuters Nezapamćeni vatromet u Rio de Žanieru zaoko 2,5 miliona ljudi koji su se okupili u nadi da će oboriti svetski rekord za najbrojnije novogodišnje slavlje

Getty Images Pogled na čuvenu plažu Kopakabana u Rio de Žaneiru

EPA Spektakularni vatromet u Londonu

PA Media Čuveno Londonsko Oko osvetljeno vatrometima

PA Media Zamak u Edinburgu osvetljen vatrometom

EPA Vatrometima osvetljena Bradenburška kapija u Berlinu

EPA Hiljade ljudi na Jelisejskim poljima u Parizu

Shutterstock Okland

Shutterstock Okland

Nebo iznad Sidnejske opere i mosta ukrašeno čuvenim vatrometom.

AFP via Getty Images Sidnej

Getty Images Sidnej

U Sidneju je proslava obeležena sećanjem na 15 žrtava napada na plaži Bondi 14. decembra.

U 23 sata po lokalnom vremenu, sidnejska luka je na minut zatihnula, a hiljade ljudi podignlo upaljene sveće su držale svetla u znak sećanja na žrtve.

AFP via Getty Images Poruka Mir i jedinstvo na mostu u Sidneju

EPA Odata je pošta žrtvama napada u Sidneju

Getty Images Sidnej

Raznobojni vatrometi obasjali su nebo iznad Singapura.

Getty Images Singapur

I na Filipinima je nebo obasjano vatrometima.

Getty Images Manila

Hiljade ljudi je dočekalo Novu godinu u Bangkoku, na Tajlandu

Getty Images Bangkok

U Dubaiju su ljudi gledali vatromet sa najviše zgrade na svetu, Burdž Kalife, nakon predstave sa svetlosnim prikazima, muzikom i vodenim mlazevima.

Reuters Dubai

AFP via Getty Images Hong Kong

Getty Images Kineski zid

Laserska svetla zamenila su vatromet u centru Seula.

AFP via Getty Images Seul

EPA Južna Koreja

Ulične proslave u Dablinu dugovečna su tradicija u Irskoj.

PA Media Dablin

I u drugim delovima sveta, dolazeća Nova godina obeležena je u duhu lokalnih tradicija.

Na nudističkoj plaži u Kap d'Agdu, u južnoj Francuskoj, obučeni i nagi kupači su tradicionalnim kupanjem u moru obeležili proslavu Nove godine.

AFP via Getty Images Francuska

Plivači u Kopenhagenu, u Danskoj, takođe su se hrabro okušali u hladnoj vodi.

Getty Images Skokovi u ledenu vodu

Tradicija u Holandiji - ispaljivanje vodenih kugli iz kanistera za mleko.

Shutterstock Holandija

U Osaki, u Japanu, mlade žene obučene u tradicionalne kimone učestvovale su u šintoističkoj ritualnoj povorci povodom kraja godine u Sumijoši Taiši, jednom od najstarijih šintoističkih svetinja u Japanu.

AFP via Getty Images Japan

Maskirani trkači na ledenom decembarskom vazduhu u Krakovu, u Poljskoj, na tradicionalnoj novogodišnjoj trci u Starom gradu.

Getty Images Krakov

Getty Images Krakov

Odrasli i deca izveli su tradicionalni ples kako bi 'oslobodili' sunce 2025. godine i dočekali ga u 2026. u Denpasaru, na Baliju, u Indoneziji.

AFP via Getty Images Bali

AFP via Getty Images Bali

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.01.2026)